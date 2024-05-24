Хакеры атакуют орловские предприятия в нерабочее время

Эксперты изучили влияние киберугроз на промышленность. По данным аналитиков МТС RED, с начала года предприятия в Орле и других регионах России столкнулись с более, чем 20 тысячами атак, почти половина которых совершались в нерабочее время компаний.
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