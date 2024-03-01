Депутат МГД: Москва успешно выполняет поручения Президента по развитию среднего профобразования

В столице ведется большая работа по сокращению кадрового дефицита Власти Москвы уже исполняют поручение президента России Владимира Путина, касающееся развития развитию среднего профессионального образования, которое он дал в своем послании Федеральному Собранию.
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