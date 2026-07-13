Double Bottom: Short-Term Bounce or the Start of a New Trend? Ether Futures CME:ETH1! traddictiv Chart patterns are among the most recognizable tools in technical analysis, and few are as widely followed as the double bottom.
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