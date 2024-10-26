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Ростислав Ищенко: Дымовая завеса "мирных планов"

Ростислав Ищенко: Дымовая завеса "мирных планов"

России, как государству, и её руководителям, как личностям, война была не нужна. Никакая. Ни глобальная конфронтация с США, ни спецоперация на Украине.

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Комментарии
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Александр Маркитанов
догадывается кровавый наркоман, что если свалит, то и в штатах, и в Аргентине его найдёт ледоруб, вот и агонизирует.
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12 час.
лл
лина любимцева
Найдут конечно. Где бы ни скрылся.  Даже в Израиле... который &quot;своих&quot; никому не выдает...
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12 час.
нБ
наил Булатов
хоть старой негритянкой перелицуется-сейчас ИИ таки по запаху определяет хто есть хто,  там зенелоха даже арестовывать не будут -по запаху  впустят отраву-повезет ему, если в России арестуют-допросить все равно нужно
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3 час.

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