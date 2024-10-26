Ростислав Ищенко: Дымовая завеса "мирных планов"

Александр Маркитанов догадывается кровавый наркоман, что если свалит, то и в штатах, и в Аргентине его найдёт ледоруб, вот и агонизирует.

лл лина любимцева Найдут конечно. Где бы ни скрылся. Даже в Израиле... который "своих" никому не выдает...