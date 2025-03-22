Ужасные и прекрасные: 5 злодеек из фильмов Disney

Злодеев в сказках Диснея огромное количество и среди них немало дам — коварных, смешных, несчастных, жестоких или красивых, но всегда весьма и весьма выразительных, ведь над их созданием трудились лучшие сказочники и художники.
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