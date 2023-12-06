Елку из палок смастерил сотрудник минприроды в Новосибирске

Замначальника управления - начальник отдела экологической экспертизы, нормирования отходов и разрешительной деятельности министерства природных ресурсов и экологии Николай Нечитайло поделился лайфхаком, как сделать новогоднюю елку, если живое дерево нести домой жаль, а искусственное не хочется.
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