Инженеры создали робота, который с идеальной точностью попадает жевательной резинкой в рот пользователю

Пользователь активирует способности робота HTX Studio широко открывая рот / © HTX Studio На видео, которое стало вирусным в социальных сетях, можно увидеть, как один из инженеров компании активирует способности робота, просто широко открывая рот.
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