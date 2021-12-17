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АНОНС ФУТБОЛЬНОГО УИК-ЭНДА.

АНОНС ФУТБОЛЬНОГО УИК-ЭНДА.

  Английская премьер-лига на пороге ещё одной паузы из-за COVID-19. Пять матчей ближайшего тура перенесены, остальные вроде бы должны состояться в намеченные сроки, но уверенности в этом нет никакой.

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