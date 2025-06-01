Сказала сестре о своей беременности – и в жизни наступила полоса неприятностей. «А может, это сглаз?» – думает Света— Старшей сестре Наташе скоро тридцать пять, она у нас прямо бизнес-леди, – рассказывает Светлана.
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