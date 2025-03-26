На Ямале стартовали IV Всероссийские Арктические игры

В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из республик Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярского края, Архангельской, Мурманской областей, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
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