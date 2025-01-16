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Царьград

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Пульмонолог Каркач рассказала, как защититься от пневмонии

Пульмонолог Каркач рассказала, как защититься от пневмонии

Врач назвала два самых опасных возбудителя пневмонииВ случае неправильного лечения пневмонии, возможен летальный исход.

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