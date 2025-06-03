Губернатор ЯНАО Артюхов провел совещание по повышению безопасности в округе

На территории Ямала разработают комплекс дополнительных мероприятий для усиления безопасности. О необходимости принятия мер после атак беспилотников в Иркутской и Мурманской областях заявил на совещании в Салехарде губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии