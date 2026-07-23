В Задонске прощаются с врачом Алексеем Щиголем

Врач Алексей Щиголь, которого пациенты называли «доктором от Бога», скоропостижно скончался 22 июля.Сегодня, 23 июля, в Задонске проходит церемония прощания с Алексеем Алексеевичем Щиголем - врачом, которого пациенты называли «доктором от Бога».