В Задонске прощаются с врачом Алексеем Щиголем

Врач Алексей Щиголь, которого пациенты называли «доктором от Бога», скоропостижно скончался 22 июля.Сегодня, 23 июля, в Задонске проходит церемония прощания с Алексеем Алексеевичем Щиголем - врачом, которого пациенты называли «доктором от Бога».
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