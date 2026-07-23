НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Липецка

2 подписчика

В Задонске прощаются с врачом Алексеем Щиголем

В Задонске прощаются с врачом Алексеем Щиголем

Врач Алексей Щиголь, которого пациенты называли «доктором от Бога», скоропостижно скончался 22 июля.Сегодня, 23 июля, в Задонске проходит церемония прощания с Алексеем Алексеевичем Щиголем - врачом, которого пациенты называли «доктором от Бога».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии