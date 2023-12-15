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МФО нашли способ обойти ограничения ЦБ

МФО нашли способ обойти ограничения ЦБ

Некоторые микрофинансовые организации начали дробить суммы займов — вместо одного на сумму более 10 тысяч рублей выдают клиенту несколько ссуд до 10 тысяч каждая, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

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