Отец Федорчака заявил, что венки и крест на могиле сына подожгли специально

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Могилу военного корреспондента издания "Известия" Александра Федорчака, погибшего в зоне проведения специальной военной операции при исполнении своих рабочих обязанностей, вероятно, облили горючей жидкостью, чтобы поджечь.
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