Театр абсурда

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  • mark kapustin
    🇷🇺🇷🇺🇷🇺Украинский гамбит...
  • моряк океанский
    клоун в театре абсурда в своем репертуаре.Игра в имитацию
  • Владимир Алтайцев
    Низкий поклон этим  ЛЮДЯМ, артистам, за их  поступки. Настоящие, не кричащие на каждом углу  о себе.Украинский гамбит...

Блеск и нищета: зарубежные эксперты против российской СВО

Блеск и нищета: зарубежные эксперты против российской СВО

На прошедшей неделе некоторые отечественные СМИ попытались сделать сенсацию из слов американского полковника в отставке Макгрегора, заявившего в интервью об уничтожении ВСУ российскими и союзными войсками, и неизбежной скорой капитуляции Украины.

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