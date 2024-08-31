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MediaTek Dimensity 9300+, экран AMOLED 1,5K 144 Гц, камера Leica, 5000 мАч, IP68. Раскрыты все характеристики и цены Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro

MediaTek Dimensity 9300+, экран AMOLED 1,5K 144 Гц, камера Leica, 5000 мАч, IP68. Раскрыты все характеристики и цены Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro

Французский ресурс раскрыл все подробности о будущих смартфонах Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro. Самое интересное, что наряду с характеристиками раскрыты и цены: за Xiaomi 14T с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти попросят 650 евро, стоимость Xiaomi 14T Pro с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти — внушительные 900 евро.

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