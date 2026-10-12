Авторынок России сократился после рекордной недели

С 5 по 11 октября в России реализовали 28 тыс. 900 новых легковых автомобилей. Это на 12,8% меньше, чем неделей ранее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Венгрия ищет заме...
- ЛЛ Число погибших от...
- АС Что делать, если ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым