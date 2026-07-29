Политика как он...
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Политика как она есть

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Раскопки в Калининграде показали историю Кёнигсберга XVI–XX веков

Раскопки в Калининграде показали историю Кёнигсберга XVI–XX веков

В 2026 году сотрудники Самбийской археологической экспедиции Института археологии РАН ведут спасательные археологические раскопки и наблюдения в городе Калининграде, на территории сквера, ограниченного Ленинским проспектом, Краснооктябрьской и Мореходной улицами и Мореходным переулком.

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