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Скорость таяния снежного покрова в Москве – 3-6 см в сутки

Скорость таяния снежного покрова в Москве – 3-6 см в сутки

Снежный покров в столице продолжает уменьшаться со скоростью от 2 до 6 сантиметров в сутки. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

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