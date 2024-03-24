Скорость таяния снежного покрова в Москве – 3-6 см в сутки

Снежный покров в столице продолжает уменьшаться со скоростью от 2 до 6 сантиметров в сутки. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
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