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Царьград

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Российская подлодка "Пермь" вооружена гиперзвуковыми ракетами "Циркон"

Российская подлодка "Пермь" вооружена гиперзвуковыми ракетами "Циркон"

Атомная подлодка "Пермь" проекта 885М с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" способна поражать морские и наземные цели.

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