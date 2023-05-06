Объединение беглой антироссийской «оппозиции» закончилось провалом

Практически в самом начале СВО абсолютно все «оппозиционные», а точнее, подрывные организации и движения, существовавшие в России, срочно подняли на знамёна переиначенный ленинский лозунг «Превратим войну олигархическую в войну гражданскую».
Практически в самом начале СВО абсолютно все «оппозиционные», а точнее, подрывные организации и движения, существовавшие в России, срочно подняли на знамёна переиначенный ленинский лозунг «Превратим войну олигархическую в войну гражданскую».
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