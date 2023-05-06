FiNE NEWS

1 656 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Да, и хрен с ней. Это, что основная новость на сегодня?Мария Максакова п...
  • Александр Ткаченко
    Мнение пидо.раса, кого-то интересует в России? Их в Гейропе много всем не угодишь!«Что с убогих взя...
  • Михаил Еграшин
    Японцы вообще странные люди. Если б где-то в Голландии дело было, то понятно, что мицелий человеков связал, и они уже...Ученые подслушали...

Объединение беглой антироссийской «оппозиции» закончилось провалом

Объединение беглой антироссийской «оппозиции» закончилось провалом

Практически в самом начале СВО абсолютно все «оппозиционные», а точнее, подрывные организации и движения, существовавшие в России, срочно подняли на знамёна переиначенный ленинский лозунг «Превратим войну олигархическую в войну гражданскую».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх