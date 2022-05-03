Закон и Порядок

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Выбора нет: поражение России вернет мир в эпоху империализма

Выбора нет: поражение России вернет мир в эпоху империализма

Данный текст категорически рекомендуется к прочтению, в первую очередь, для тех, кто по сей день продолжает пребывать в благостном заблуждении относительно того, что в проводимой на территории Украины СВО допустимы некие «промежуточные результаты».

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