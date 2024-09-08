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Политолог Кутилов о выборах в Госсовет: Явка высокая, ожидания самые позитивные

Политолог Кутилов о выборах в Госсовет: Явка высокая, ожидания самые позитивные

Выборы депутатов Госсовета Татарстана проходят спокойно, при высокой явке избирателей. Об этом политолог, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов заявил на пресс-конференции, посвященной ходу голосования.

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