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Добрый Мир

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Все кончено: Байден собственноручно поставил крест на своей карьере после дебатов с Трампом

Все кончено: Байден собственноручно поставил крест на своей карьере после дебатов с Трампом

Сегодня 297 прочитали Выборы президента США пройдут уже совсем скоро. Борьба за кресло главы государства между двумя политиками набирает обороты.

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Комментарии
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ВС
Владимир Степанов
Даже такой &quot;крестьянин&quot; как я понимает, что в США правит по-настоящему не Байден, и не Трамп (который, очевидно, был сильно удивлен, когда его &quot;скинули&quot; выбиравшие его истинные правители США). Кстати, если кто отслеживал историю, еще в 2017, вроде, Трамп требовал перенести производство микроэлектроники из Китая в США, и из-за этого и скинули те, которые не хотели тратить на это свои прибыли. В результате сейчас они вынуждены тратить ещё большие деньги за скорейший перенос производства, очевидно считая Трампа дальновиднее (не уверен, что на самом деле это так). Так что пусть эта страна со своими придурками пока медленно движется к своему краху (желательно побыстрее), так что я - за Байдена, который первый из политиков последнего столетия выбрал путь оскорбления действующих правителей других государств! Думаю, ему за это &quot;ответочка&quot; ещё при жизни придет!
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