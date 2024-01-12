62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

158 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иванов
    Коробит слово "служить" в отношении артистов. Служат в армии, МВД и тд, а в театре играют или работают. А то придумал...На 89-году жизни ...
  • Александр Лесков
    Поддерживать своих Воинов — это по-Русски! Древняя русская традиция, Спасибо  инициаторам и  активистам.эРязанскому десант...
  • Игорь Овчаренко
    А чем они намазываются?Опубликовано врем...

В Рязани из-за непогоды и пробок цены на такси выросли вдвое

В Рязани из-за непогоды и пробок цены на такси выросли вдвое

Стоимость поездки в пятницу в утренний час пик выросла примерно вдвое. Возможно, дополнительным фактором становится состояние рязанских дворов: не все водители готовы брать заказ и штурмовать снежные колеи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх