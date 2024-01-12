В Рязани из-за непогоды и пробок цены на такси выросли вдвое

Стоимость поездки в пятницу в утренний час пик выросла примерно вдвое. Возможно, дополнительным фактором становится состояние рязанских дворов: не все водители готовы брать заказ и штурмовать снежные колеи.
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