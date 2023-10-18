Медики предупредили о тройной эпидемии вирусов, которые маскируются под один

На Россию движется тройная группа вирусов, которая будет "властвовать" в этом сезоне.Самыми распространенными вирусами в этом эпидсезоне станут грипп, COVID-19 и сезонный вирус, а потому России столкнуться с тридемией или тройной эпидемией.
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