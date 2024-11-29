Орбан заявил, что запуск "Орешника" заставляет задуматься весь Запад

Global Look Press/Attila Volgyi/XinHua Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth сообщил, что запуск ракеты "Орешник" Россией в ходе украинского конфликта заставляет задуматься весь Запад.
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