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Орбан заявил, что запуск "Орешника" заставляет задуматься весь Запад

Орбан заявил, что запуск "Орешника" заставляет задуматься весь Запад

Global Look Press/Attila Volgyi/XinHua Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth сообщил, что запуск ракеты "Орешник" Россией в ходе украинского конфликта заставляет задуматься весь Запад.

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