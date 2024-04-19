Расчет разведывательного БпЛА «Zala» российских десантников обнаружил три самоходные артиллерийские установки и два танка ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области и скорректировал их поражение «Ланцетами»

Как только цели противника были обнаружены, их координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить их барражирующими боеприпасами «Ланцет».
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