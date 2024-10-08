Азербайджан: энергетическая дипломатия на фоне растущей региональной напряжённости

В начале сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев съездил с рабочим визитом в Италию. После переговоров в Риме с президентом Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и представителями бизнес сообщества.
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