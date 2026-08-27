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Японская художница-авангардистка Яёи Кусама умерла в возрасте 97 лет

Японская художница-авангардистка Яёи Кусама умерла в возрасте 97 лет

Японская художница-авангардистка Яёи Кусама скончалась в возрасте 97 лет, сообщает «Киодо». По данным агентства, художница скончалась в середине августа в больнице в Токио, однако известно об этом стало только сейчас.

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