29 недель до выборов: чем занимались депутаты Краснодарского края

Единый день голосования все ближе. Совсем скоро партии начнут формировать списки кандидатов. «ФедералПресс» продолжает следить за активностью народных избранников Новороссийска, Анапы, Геленджика и Краснодара в социальных сетях.
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