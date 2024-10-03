Ученики карельской школы прошли шествием по родному селу

В честь Дня освобождения Карелии от немецко-фашистских и финских захватчиков школьники и учителя карельского села прошли с флагами по его улицам Знаменательную дату 80-летия со дня освобождения Карелии от фашистских захватчиков отметили жители села Ведлозеро.
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