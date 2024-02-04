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Рогов: в словах Дуды прозвучало подтверждение готовности к разделу Украины

Рогов: в словах Дуды прозвучало подтверждение готовности к разделу Украины

Стало понятно, зачем президент Польши заявил о невозможности для Украины вернуть Крым.Глава польского государства Анджей Дуда своими словами об исторической принадлежности Крыма России практически обосновал готовность Польши к участию в разделе территории Украины.

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