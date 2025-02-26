«Ман Сити» выиграл 4 из 6 последних матчей в АПЛ. Дальше – выезд к «Ноттингему», у которого на 1 балл больше

Команда тренера Пепа Гвардиолы обыграла «Тоттенхэм» (1:0) в гостевом матче АПЛ. «Ман Сити» занимает 4-е место в таблице и 8 марта сыграет на выезде с «Ноттингем Форест», у которого на 1 балл больше.