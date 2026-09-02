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Владимирские новости

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Владимирская область участвует в демографическом форуме в Туле

Владимирская область участвует в демографическом форуме в Туле

Владимирская область представит свои инициативы на демографическом форуме в Туле, где обсудят создание целостной просемейной среды, корпоративную поддержку семей и здоровьесбережение населения.

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