Ещё один очень современный пистолет-пулемёт

В 80-ые годы страны НАТО начали вкладывать значительные средства в развитие оружия. Именно в то время появились и получили широкое распространение такие передовые системы вооружения, как ударный вертолёт «Апач», танк M1 «Абрамс», автомат «Штейр» AUG, опытный автомат H&K G11 под безгильзовые патроны, а также новые и очень современные пистолеты-пулемёты.