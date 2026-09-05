Ещё один очень современный пистолет-пулемёт

В 80-ые годы страны НАТО начали вкладывать значительные средства в развитие оружия. Именно в то время появились и получили широкое распространение такие передовые системы вооружения, как ударный вертолёт «Апач», танк M1 «Абрамс», автомат «Штейр» AUG, опытный автомат H&K G11 под безгильзовые патроны, а также новые и очень современные пистолеты-пулемёты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Действующий прези...
- Алиев считает, чт...
- Украинский посол ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым