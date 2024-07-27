Приметы, традиции, запреты праздника Кирик и Улита, 28 июля 2024 года

28 июля 2024 года православные христиане отмечают день памяти святых Кирика и Улиты. Этот особенный церковный праздник насыщен не только духовным смыслом, но и народными традициями, приметами и запретами.
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