«Впервые я решилась спеть»: в шоу «Маска» рассекретили Овечку

Из шоу «Маска» выбыл еще один участник — Овечка. Оказалось, что ею была телеведущая Ксения Бородина. Уже после эфира она вышла на связь с поклонниками и призналась, что ей было очень интересно сниматься в проекте, так как это был первый раз, когда она запела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии