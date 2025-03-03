«Впервые я решилась спеть»: в шоу «Маска» рассекретили Овечку

Из шоу «Маска» выбыл еще один участник — Овечка. Оказалось, что ею была телеведущая Ксения Бородина. Уже после эфира она вышла на связь с поклонниками и призналась, что ей было очень интересно сниматься в проекте, так как это был первый раз, когда она запела.