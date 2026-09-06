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Царьград

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Федеральный центр: русские в 2027 году отработают 247 дней

Федеральный центр: русские в 2027 году отработают 247 дней

Эксперт Екатерина Медякова сообщила, что в 2027 году русские будут работать 247 дней при пятидневной рабочей неделе.

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