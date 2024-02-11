Российские вратари Бобровский, Кочетков и Василевский признаны первыми звездами матчей НХЛ

Минувшей ночью сразу три наших голкипера стали лучшими игроками своих матчей. Сергей Бобровский из «Флориды» и Петр Кочетков из «Каролины» отстояли «на ноль» и обеспечили своим клубам победы над «Колорадо» (4:0) и «Нью-Джерси» (1:0) соответственно.
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