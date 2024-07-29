Вокруг света: Почему дочь эмира Дубая от «временной» жены из Европы 3 раза объявила о разводе в соцсетях через год после свадьбы

Меньше года назад любители наблюдать за судьбами первых красоток мира и детей миллиардеров с интересом обсуждали свадьбу дочки эмира Дубая, великолепной Махры, теперь же мир потрясло новое известие: красавица разводится.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии