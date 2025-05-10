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«Ну надо же, как нас не любят»

«Ну надо же, как нас не любят»

Вместо эпиграфа анекдот: Следователь допрашивает лежащего на больничной койке потерпевшего: — Так вы утверждаете, что не запомнили, как выглядит гражданин, ворвавшийся к вам в квартиру, вырвавший у вас перфоратор и вставивший его вам в задний проход? Но, возможно, его видели какие-нибудь свидетели? — Ну какие свидетели в субботу в шесть утра?! Думаете, такое название статьи — это какая-то клубничка? И я сейчас начну рассуждать, как и кто бегает за интимом к соседям? А вот и нет.

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