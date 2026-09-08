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Новости Омска

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«Люди выходят — в конце улицы стоят три медведя

«Люди выходят — в конце улицы стоят три медведя. Они из любопытства пришли в деревню мешки с картошкой повалять»: в омском минприроды рассказали об опасности встреч с медведями в лесах.

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