«Люди выходят — в конце улицы стоят три медведя. Они из любопытства пришли в деревню мешки с картошкой повалять»: в омском минприроды рассказали об опасности встреч с медведями в лесах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Новости Омска
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым