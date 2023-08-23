Меня основательно достал этот пропагандистский бред про «Злая Россия напала на мирную беззащитную Украину».
"Мирная украина". Хронология и фактаж
Комментарии
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Людмила Лиханова
Скрипя зубам и возрождали и перевооружали ВС РФ согласно операции "Прикрытие" которая, кстати, уже вошла в учкбники в определенных военных училищах в т.ч. и забугорных. Вспомните шок запада когда из ниоткуда появилось новейшее вооружение, как долго кричали про мультики пока Сармат не показал себя во всей красе. Так что всему свое время. Да и нужно было освежить старые, построить и заполнить новые хранилища , тем самым выбив почву из-под ног либерастни которая клятвенно обещала хозяевам вывести на улицы миллионы злых и голодных людей. А теперь посчитайте сколько нужно продуктов чтобы накормить 140 миллионов даже если брать 0,5 кг. условной еды на человека В ДЕНЬ ! Все это нужно было предусмотреть. Так что включайте голову
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4 час.
Людмила Лиханова
Всему свое время. Нам (пока) не нужен второй фронт.
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4 час.
И
Иван
https://video.mirtesen.ru/videos/personal/2451387
Последствия Интима с Элитной Стриптизёршей
video mirtesen
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2 час.
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