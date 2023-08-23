"Мирная украина". Хронология и фактаж

Людмила Лиханова

Скрипя зубам и возрождали и перевооружали ВС РФ согласно операции "Прикрытие" которая, кстати, уже вошла в учкбники в определенных военных училищах в т.ч. и забугорных. Вспомните шок запада когда из ниоткуда появилось новейшее вооружение, как долго кричали про мультики пока Сармат не показал себя во всей красе. Так что всему свое время. Да и нужно было освежить старые, построить и заполнить новые хранилища , тем самым выбив почву из-под ног либерастни которая клятвенно обещала хозяевам вывести на улицы миллионы злых и голодных людей. А теперь посчитайте сколько нужно продуктов чтобы накормить 140 миллионов даже если брать 0,5 кг. условной еды на человека В ДЕНЬ ! Все это нужно было предусмотреть. Так что включайте голову