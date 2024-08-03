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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс возглавляет список претендентов на приз MVP олимпийского турнира по версии ФИБА

Леброн Джеймс возглавляет список претендентов на приз MVP олимпийского турнира по версии ФИБА

Первое место на данный момент за форвардом сборной США Леброном Джеймсом. В тройке лидеров также Шэй Гилджес-Александер (Канада) и Никола Йокич (Сербия).

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