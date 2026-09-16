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Журнал «Профиль»

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Россия наблюдает за работой американской коалиции по ИИ Pax Silica, заявил Лавров

Россия наблюдает за работой американской коалиции по ИИ Pax Silica, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва внимательно изучает созданную Вашингтоном закрытую коалицию по обеспечению экономической безопасности в эпоху искусственного интеллекта.

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