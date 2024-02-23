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МИД РФ заявил, что Россия запрещает въезд гражданам ЕС, помогавшим Киеву

МИД РФ заявил, что Россия запрещает въезд гражданам ЕС, помогавшим Киеву

Россия ответит на новый пакет санкций от Евросоюза. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ. Так, в ведомстве отметили, что Россия в ответ на санкции ЕС расширила черный список граждан сообщества, которым запрещен въезд в страну.

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