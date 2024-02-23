МИД РФ заявил, что Россия запрещает въезд гражданам ЕС, помогавшим Киеву

Россия ответит на новый пакет санкций от Евросоюза. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ. Так, в ведомстве отметили, что Россия в ответ на санкции ЕС расширила черный список граждан сообщества, которым запрещен въезд в страну.