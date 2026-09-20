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Новости Брянска

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На выборах губернатора Брянской области лидирует Ковальчук с 69,62% голосов

На выборах губернатора Брянской области лидирует Ковальчук с 69,62% голосов

Кандидат от «Единой России» Егор Ковальчук лидирует с результатом 69,62% голосов после обработки 52,19% протоколов.

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