Потомки викингов

Вооружённые силы Швеции вызывают смешанные чувства. С одной стороны, они оснащены достаточно современным вооружением, причём, что совершенно не характерно для «небольших уютных европейских стран», по большей части собственного производства, что вызывает сдержанный (а иногда и не очень) восторг военных экспертов.